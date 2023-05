Milan, il rossonero primeggia: nessuno come lui in Serie A

I due pareggi consecutivi contro Roma e Cremonese non hanno di certo fatto bene al Milan di Stefano Pioli, ma oggi la squadra rossonera è riuscita a riscattarsi con un’ottima prova contro la Lazio, guadagnando punti sui giallorossi, sconfitta dall’Inter.

2 a 0 il risultato finale, reso possibile dai gol di Bennacer e Theo Hernandez. La vittoria sui biancocelesti porta ora il Milan in quinta posizione, ancora fuori dalla zona Champions.

Maignan come nessuno, il dato del portiere rossonero

Nella vittoria dei rossoneri sui biancocelesti c’è anche lo zampino di Maignan: il portiere francese ha ormai dimostrato il proprio potenziale, mettendo in campo sempre prestazioni di alto livello.

Oltre alle numerose parate compiute dall’estremo difensore rossonero, lo stesso Maignan si distingue per un’altra peculiarità: il numero 16, infatti, ha realizzato due assist per i compagni in due stagioni sportive, 2021-2022 e 2022-2023.

Come riportato sul sito ufficiale dell’Ac Milan, infatti, oltre all’assist per Leao nel febbraio del 2022, oggi è arrivato il secondo assist di Maignan, rispettivamente per Theo Hernandez.

Nessuno dunque come Magic Mike, ma la Serie A vanta un primato particolare: tra i 5 maggiori campionati europei, il massimo campionato italiano, infatti, conta più assist dei portieri (cinque: Drągowski, Tătărușanu , Maignan, Carnesecchi e Di Gregorio).