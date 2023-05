Iniziativa speciale dei tifosi del Milan: succederà domani a Milanello

Il brutto momento del Milan sembra non avere fine: dopo la brutta sconfitta nel match d’andata contro l’Inter, i rossoneri sono usciti sconfitti per 2-0 dal “Picco” di La Spezia. Un risultato che complica la rincorsa del Diavolo al quarto posto, ora lontano di quattro punti a sole tre giornate dalla fine. A fine partita i calciatori sono andati sotto la curva per confrontarsi con i tifosi: proprio da lì è venuta fuori una decisione particolare da parte del tifo organizzato rossonero.

Milan, domani i tifosi saranno a Milanello

Dopo la sconfitta contro lo Spezia, il Milan si è ritrovato a parlare con i suoi tifosi. Dal confronto è scaturita una decisione particolare da parte del tifo organizzato rossonero: come riporta Gianluca Di Marzio, i sostenitori del Diavolo si ritroveranno domani a Milanello.

Appuntamento fissato alle ore 12: l’obiettivo, comune, è quello di arrivare nelle migliori condizioni possibili alla sfida di martedì contro i cugini nerazzurri.