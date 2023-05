Milan-Inter, allenamento alla vigilia per i rossoneri: novità su Leao da Milanello!

Vigilia di Champions League, mancano poche ore all’euroderby tra Milan e Inter che si giocherà al Meazza. Cresce l’attesa e l’ansia per il big match valido per le semifinali. Tutto esaurito per l’andata a San Siro, con il Milan che giocherà la prima sfida in casa.

Allenamento per i rossoneri a Milanello

Questa mattina i rossoneri hanno svolto la seduta di allenamento a Milanello. Presenti tutti tranne il centrocampista Pobega, ancora alle prese con la frattura alle costole rimediata nella precedente settimana.

Le novità su Leao da Milanello

Ma l’assenza più importante sembra essere quella di Rafael Leao che aveva rimediato un infortunio contro la Lazio dopo pochi minuti: un’elongazione dell’adduttore che ha fatto tremare e che sta lasciando con il fiato sospeso tutti i milanisti.

Anche oggi non si è allenato in gruppo e continua il lavoro individuale in campo e in palestra. Il portoghese è entrato soltanto dopo il gruppo in campo, ma continua a lavorare singolarmente. Convocazione sempre più difficile per il portoghese. Pioli, dunque, potrebbe decidere di non rischiarlo e non portarlo neanche in panchina.

Da valutare nelle prossime ore le scelte del tecnico rossonero in vista della partita, decisioni che potrebbero influenzare una gara di ritorno dove Leao avrebbe maggiori opportunità di essere convocato.