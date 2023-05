Milan-Inter, Capello duro su Pioli: “Deve inventarsi qualcosa”

Il primo round dell’euroderby va all’Inter. Di fronte ai 75 mila di San Siro è stato un dominio nerazzurro sotto l’aspetto fisico, tecnico e tattico. Primo, storico, successo in Champions League sui cugini e una buona fetta di finale conquistata. Non deve essere un’attenuante l’infortunio di Leao, soprattutto perché il Milan in questi anni ha saputo benissimo sopperire alle assenze di tutti i sui calciatori migliori con la forza del gruppo.

Di questo avviso anche Fabio Capello, che nella sua analisi della partita negli studi di Sky Sport evidenzia i limiti dei rossoneri, il livello dei calciatori dell’Inter è superiore. Sottolinea gli errori fatti e consiglia Pioli per la partita di ritorno; nonostante tutto, infatti la qualificazione è ancora aperta.

Milan-Inter: le dichiarazioni di Capello

Ai rossoneri serve un’impresa al ritorno, ma quando si parla di derby non c’è mai niente di scontato. Il palo e le parate di Maignan su Mkhitaryan e Džeko danno ancora un senso alla settimana dei milanisti. Fabio Capello, ex calciatore e allenatore del Milan, nel post partita non risparmia le critiche ai rossoneri, ai microfoni di Sky parla delle difficoltà mostrate dalla squadra di Pioli.