Derby di Champions, tifosi impazziti: il dato su Milan-Inter

Il momento fondamentale della stagione delle due squadre di Milano è quasi giunto. Mercoledì 10 maggio Milan ed Inter si affronteranno nell’andata delle semifinali di Champions League per decidere chi delle due si affronterà in finale con la vincente di Real Madrid–Manchester City.

Il dato sul match!

Come si può notare provando ad accedere sul sito del Milan per l’acquisizione dei biglietti per la partita, questa operazione risulterà impossibile. Ma perchè?

Stadio San Siro

I tifosi sono scatenati. Il Derby della Madonnina di Champions è già sold-out. Tutti i biglietti sono stati venduti nelle prime due fasi di vendita riservate agli abbonati ed ai possessori della Carta Fidelity Cuore Rossonero. Tutto ciò solamente nelle primissime ore di apertura del botteghino online.

Un altro record di spettatori e di incassi dunque per il Milan. Già nei precedenti match di Champions (e non solo) i rossoneri avevano fatto registrare record su record sia di incassi che di spettatori. Ancora una volta al completo dunque. Con i suoi 75.817 posti, lo stadio San Siro sarà gremito per la più importante sfida di Milano della stagione.

Incasso importante anche per questa sfida. Il record di incassi a San Siro era stato ottenuto nella sfida contro il Totthenam con 9.133.842 euro. Si vedrà, quando la società rilascerà i dati ufficiali, se questo record verrà ulteriormente battuto.