Champions League, Mediaset o Tv8? La programmazione di Milan Inter

Questo 2023 è stato un anno d’oro per le squadre italiane in Europa con ben 5 squadre pronte ad accedere alle finali di: Champions League, Europa League e Conference League.

Le squadre coinvolte nei doppi scontri che decideranno le finali delle maggiori coppe europee saranno: Milan, Inter, Juventus, Roma e Fiorentina.

I diritti Tv sono una parte molto importante per il calcio moderno, ma questa volta per l’occasione tutte le semifinali di coppa di tutte le squadre verranno trasmesse in chiaro, e anche Prime ha rinunciato all’esclusiva per favorire la visione al grande pubblico.

Dirette tv semifinali di coppa, il palinsesto

Stando a quanto riportato dal sito Tvblog.it questi saranno i canali dove potremo vedere le partite di Europa:

9 maggio Real Madrid-Manchester City su Canale 5

10 maggio Milan-Inter su Tv8

11 maggio Juventus-Siviglia su Rai1

11 maggio Roma-Bayer Leverkusen su Tv8

16 maggio Inter-Milan su Canale 5

18 maggio Bayer Leverkusen-Roma su Rai1

18 maggio Siviglia-Juventus su Tv8

Andrea Mariotti