Milan-Inter, Eriksen: “Spero vinca l’Inter”, poi la confessione su Kjaer

Mancano ormai poche ore all’euroderby tra Milan e Inter, una semifinale di Champions League che non si verificava dal 2003. Una delle due milanesi, vincendo, approderà in finale. Una posta in palio alta soprattutto in virtù della lotta alla qualificazione in Champions che entrambe stanno vivendo in campionato.

Di questo e molto altro ha parlato durante i Laureus World Sports Awards una vecchia conoscenza: Christian Eriksen, ex centrocampista dell’Inter, oggi al Manchester United.

Milan-Inter, Eriksen e la confessione su Kjaer

Di seguito quanto riportato:

“All’Inter ho passato bei momenti e ho bei ricordi. Spero che nella semifinale contro il Milan i miei ex compagni vincano e raggiungano la finale anche se nel Milan gioca il mio amico Kjaer. Per lui mi dispiacerebbe, ma mi auguro che passi l’Inter”.

Sul suo addio

Poi il danese ritorna sull’addio ai nerazzurri: