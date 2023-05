Milan-Inter, incasso super: è record italiano

Magia nella serata dell’Euroderby a San Siro. Si sta disputando l’andata di semifinale in Champions Leaguea tra Milan e Inter, chi vincerà tra le due potrà approdare alla finale di Istanbul e sfiderà una tra la vincente di Real Madrid-Manchester City. La prima semifinale è finita in parità, equilibrio al Bernabeu che lascia tutto aperto per il ritorno all’Etihad.

Sin dal sorteggio quella tra i rossoneri e i nerazzurri si preannunciava una sfida molto interessante in ricordo della sfida di 20 anni fa in cui proprio Milan e Inter si incontrarono nella stessa occasione portando in alto l’orgoglio del calcio italiano. Un calcio di altri tempi che ora ritorna a quei livelli dopo anni di assenze pesanti, soprattutto per il club rossonero.

Milan-Inter, il record italiano al Meazza

In un’atmosfera incredibile al Meazza con 75.532 mila spettatori. Biglietti venduti in pochissimo e andati sold-out vista l’ansia e l’attesa per il big match.Il Milan, così, ha incassato ben 10 milioni e 461.705,00 mila euro raccogliendo il record d’incassi per San Siro e contemporaneamente anche quello italiano.