Milan-Lazio, Pioli senza un titolarissimo? Le probabili formazioni

Milan-Lazio di domani vale tanto. Anzi, tantissimo: i rossoneri se vogliono ancora sperare nel quarto posto devono portare a casa il bottino pieno. Non sarà facile contro i biancocelesti di Maurizio Sarri, che hanno tutta l’intenzione di conquistare i tre punti e salire così a quota 67 in classifica.

Milan-Lazio, le probabili formazioni

Domani alle ore 15 si gioca Milan-Lazio, match fondamentale – forse decisivo – nella corsa al quarto posto. Pioli, considerata l’importanza della posta in palio, non potrà fare calcoli in vista della semifinale di mercoledì contro l’Inter e metterà in campo la miglior formazione possibile.

In attacco di nuovo spazio a Leao e Giroud, in panchina contro la Cremonese; difesa titolare con Kjaer e Tomori al centro, Calabria e Theo Hernandez sulle fasce. Unico dubbio riguardante Bennacer: l’algerino non è al meglio, al suo posto potrebbe esserci Saelemaekers.

Sponda Lazio i dubbi più grandi riguardano Luis Alberto e Zaccagni: lo spagnolo dovrebbe partire dalla panchina, con Basic in vantaggio per una maglia da titolare; l’esterno ex Verona, invece, non si è allenato e rischia di non essere a disposizione.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Brahim Diaz, Krunic, Leao; Giroud

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Miliknovic-Savic, Marcos Antonio, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Pedro.