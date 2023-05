Milan-Lazio, ballottaggio sulla trequarti per Pioli: chi parte dal primo minuto?

Oggi pomeriggio alle ore 15:00 la sfida tra Milan e Lazio aprirà la 34esima giornata di campionato, turno che presenta molti scontri diretti ad alta quota e che quindi sarà decisivo per la corsa Champions, la quale per la prima volta dopo anni è davvero avvincente con ben 6 squadre racchiuse in pochissimi punti.

Si comincia con il match di San Siro con i rossoneri che, dopo la debacle contro la Cremonese mercoledì sera, devono rialzare la china per non perdere il treno Champions che per le casse della società sarebbe un duro colpo da digerire.

Milan-Lazio: le probabili formazioni

Debacle di mercoledì sera avvenuta sempre per lo stesso motivo con cui sono arrivati i pareggi contro Empoli e Bologna: i rispettivi sostituti non sono all’altezza dei titolarissimi della rosa ; Origi e De Ketelaere su tutti hanno deluso le aspettative e ora il Milan si trova in una situazione di stallo in classifica.

Il tecnico Stefano Pioli, data la super sfida di oggi pomeriggio contro i biancocelesti di Maurizio Sarri, non può, e a tratti non deve, pensare al cosiddetto “turnover” per l’Euroderby di mercoledì sera ma dovrà schierare la miglior formazione possibile.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport , in attacco dovrebbero tornare sia Giroud che Rafael Leao dal primo minuto con un dubbio che attanaglia il tecnico rossonero: è vivo il ballottaggio Brahim Diaz-Messias con quest’ultimo in vantaggio sullo spagnolo per occupare un posto sulla trequarti.

Questo sembra essere l’unico dubbio al momento con i restanti 10/11 che ricordano il doppio confronto col Napoli in Champions League, di seguito la probabile formazione del Milan che proverà a sconfiggere la Lazio seconda in classifica:

PROBABILE FORMAZIONE Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Messias, Bennacer, Leao; Giroud.