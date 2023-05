Allenamento Milan, buone notizie per Pioli: rientro importante contro la Lazio!

L’ultima sessione di allenamento a Milanello lo ha confermato: un big rossonero tornerà a disposizione di Pioli per il match contro la Lazio.

Lasciata alle spalle la delusione per l’1-1 ottenuto ieri sera contro la Cremonese, la rosa del Diavolo si è presentata stamattina al centro sportivo rossonero per rimettersi subito al lavoro in vista della scontro diretto di sabato prossimo con i biancocelesti, che potrebbe risultare cruciale nei calcoli finali per la qualificazione ai gironi della prossima Champions League.

Verso Milan-Lazio, Tomori torna ad allenarsi in gruppo: sarà a disposizione di Pioli

Come di consueto nel giorno successivo alle partite, per chi è sceso in campo, lo staff tecnico rossonero ha previsto del semplice lavoro di scarico. Invece, quelli che non hanno giocato contro i grigiorossi hanno svolto un regolare allenamento sul campo.

Tra questi, secondo quanto riportato da Sky, era presente pure Fikayo Tomori, assente ieri sera dopo l’infortunio rimediato nel primo tempo di Roma–Milan. Il centrale inglese ha pienamente recuperato dallo stop e, pertanto, sarà arruolabile in vista dell’importante gara contro la squadra allenata da Maurizio Sarri.