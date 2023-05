Milan Lazio, brutta tegola per Sarri: non ci sarà a San Siro

Non giungono buone notizie per la formazione di Maurizio Sarri, costretto ora a fare a meno di un giocatore in vista del match di domani Milan-Lazio. Già dolorante dopo la grande vittoria con il Sassuolo, Matías Vecino sembrerebbe infatti attualmente fuori dai giochi, come verificato dagli esami clinici svolti oggi presso la clinica Paideia.

Un uomo in meno quindi per la formazione della Lazio, con Vecino grande assente per l’incontro con il Milan a San Siro. Il centrocampista avrebbe riportato una non indifferente lesione muscolare al bicipite femorale della coscia destra.

Brutte notizie per Sarri: Vecino assente per Milan Lazio

Delle condizioni, quelle di Vecino, che saranno in ogni caso costantemente monitorate, con cure già avviate, come annunciato anche dallo stesso club della Lazio:

“Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che il calciatore Matias Vecino è stato sottoposto in data odierna ad esami clinici e strumentali presso Paideia International Hospital. Gli esami hanno evidenziato una lesione muscolare di medio grado a carico del bicipite femorale della coscia destra. Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano presso il Lazio Lab. Ulteriori esami strumentali verranno ripetuti nei prossimi giorni per quantificare i tempi di recupero“.