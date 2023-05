Verso l’Euroderby, annuncio di Pioli sugli infortunati: le condizioni

Oggi pomeriggio il Milan è stato battuto dallo Spezia, che ha trovato due gol importantissimi nel finale e ha ragalato ai suoi tifosi i tre punti che potrebbero fare la differenza nella lotta salvezza.

I rossoneri di Pioli invece sprofondano in campionato allontanandosi ancora di più dal quarto posto. La sconfitta di oggi influenzerà anche il morale in vista del derby di ritorno in Champions League.

Il Milan infatti deve recuperare i due gol di svantaggio rimediati nella gara di andata e la partita di martedì sarà una delle più importanti degli ultimi anni.

Pioli spera anche di recuperare qualcuno degli uomini chiave assenti nella gara di andata dello scorso mercoledì, prima di tutto Rafa Leao.

“Oggi sono rimasti a casa chi non era in grado di giocare oggi, ma che potrebbero esserci martedì e stiamo facendo di tutto per recuperarli. Anche i cambi di oggi erano in quella direzione. Se convoco Leao gioca titolare? Sì, credo di sì”.

Queste le parole del tecnico emiliano, che sembra ottimista riguardo alle condizioni del potroghese in vista dell’imegno di Champions League