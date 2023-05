Rinnovo Leao, trattativa aperta con il Milan: le ultime

La notizia che sta animando il 2023 del Milan riguarda il suo giocatore simbolo, Rafael Leao, in grado di determinare la sorte dei rossoneri sia dentro che fuori dal campo. Se per quel che riguarda il calcio giocato, l’esterno portoghese è tornato ai suoi livelli, come dimostrano le sfide in Champions contro il Napoli di Spalletti, lo stesso non si poteva dire per la partita riguardante il rinnovo di contratto.

Dall’inizio dell’anno i dirigenti Maldini e Massara stanno discutendo con l’entourage del numero 17 per continuare la love story tra Leao e il club rossonero, ma i due si sono sempre scontrati con la volontà del giocatore di percepire uno stipendio molto più alto rispetto ai parametri fissati dal club e di una clausola rescissoria accessibile per i grandi club d’Europa.

Leao ha trovato l’accordo con il Milan

Secondo quanto riportato dal quotidiano romano Il Corriere dello Sport, Leao e il Milan sarebbero giunti finalmente a un accordo: il giocatore guadagnerà 6,5 milioni di euro all’anno fino al 2028. Nel contratto sarà presente una clausola di 150 milioni.

Gli ultimi due incontri per la scelta definitiva sono avvenuti nella scorsa settimana, ai quali ha presenziato lo stesso Leao insieme al suo entourage e alla dirigenza del Milan. La società rossonera si appresta così a blindare il suo talento e a costruire su di lui non solo la squadra del presente, ma anche quella del futuro.