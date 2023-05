Leao, il portoghese rassicura i tifosi sui social: “Atmosfera al Milan è la migliore”

Il dubbio più grande per il Milan di Pioli ha un nome e cognome ben definiti: Rafael Leao, con il numero 17 rossonero che è stato costretto a uscire per infortunio durante Milan-Lazio di sabato pomeriggio al minuto 11.

Per i tifosi fare a meno dell’esterno portoghese anche per una delle due semifinali di Champions contro l’Inter sarebbe un vero incubo. Per questo motivo Leao ha deciso di chiarire la situazione legata al suo infortunio su The Residency, social pensato per i calciatori:

Non preoccupatevi per il mio infortunio, tornerò presto. Sono ottimista. Mi sto curando e riposando.

Il portoghese ha risposto a molte domande dei tifosi, tra cui una legata a De Ketelaere;

Charles sarà un giocatore importante per noi nel futuro e oggi. Ha grandi qualità.

Per Leao: “Mbappè deve venire al Milan”

Nel confronto con i tifosi, Leao si è lasciato scappare una battuta riguardante Mbappè:

Deve venire al Milan. Lui è già fan della squadra. È il giocatore migliore che io abbia mai incontrato.

L’esterno portoghese ha parlato del suo momento più bello in rossonero e del suo idolo:

Un momento da ricordare è sicuramente lo scudetto. Il mio idolo è Cristiano Ronaldo.

Infine, Leao ha mostrato la sua concentrazione ai tifosi con queste parole: