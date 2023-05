Milan, l’ex rossonero torna in campo: nuovo contratto in Brasile

Nel febbraio del 2021 firma con l’Orlando City e il 14 novembre scorso, dopo l’ennesimo infortunio al ginocchio, la società dedica di non rinnovargli il contratto: Alexandre Pato rimane così svincolato.

L’ex attaccante rossonero, con la maglia del Milan, ha conquistato 1 Supercoppa Europea, 1 Mondiale per Club, 1 Scudetto e 1 Supercoppa italiana. Dopo la lunga esperienza al Milan, il brasiliano non troverà più una squadra fissa, ma cambierà spesso ambiente.

Milan, nuovo contratto con il San Paolo dopo l’infortunio al ginocchio

Ben 6 stagioni con la maglia del Milan, 117 partite, 51 gol: sono i numeri di Alexandre Pato, che i tifosi rossoneri ricorderanno sicuramente come pedina fondamentale per la loro formazione. Velocità, agilità, senso del gol: queste le caratteristiche migliori dell’ex rossonero, che però ha dovuto fermarsi troppe volte a causa di infortuni.

Pato Milan

A seguito dell’ennesimo infortunio al ginocchio, l’Orlando City ha deciso di non proseguire con l’attaccante brasiliano, che nel novembre del 2022 si è trovato svincolato.

Nelle ultime ore, però, è arrivata una bella notizia per Pato: come riportato da tuttomercatoweb.com, all’età di 33 anni Alexandre Pato torna a giocare, più precisamente con la maglia del San Paolo. Per lui un contratto fino a dicembre 2023, con la maglia che indosserà per la terza volta in carriera.