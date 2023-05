Milan-Massara, prove di rinnovo: le ultime

Si avvicinano dei match importanti e decisivi per la stagione del Milan. Lazio in campionato e Inter in Champions League. Attenzione particolare, però, non solo in campo, ma anche in dirigenza per il club rossonero.

Il contratto che lega Frederic Massara ed il Milan è quasi in scadenza (2024) e, dopo delle ottime annate di acquisti, sul campo ed a livello dirigenziale, provano a proseguire insieme le proprie strade.

Frederic Massara, direttore sportivo del Milan

Le ultime sul rinnovo

Il dirigente rossonero può restare fino al 2026. Il contratto è in scadenza nel 2024. Il Milan e Massara dovrebbero prolungarlo per altri due anni. Sensazioni positive, si va verso il rinnovo del contratto.

Attenzione però, la Juventus rimane alla finestra. I bianconeri sono alla ricerca di nuove figure dirigenziali e pare che Giuntoli sia in pole rispetto ai vari candidati. Massara ed il Milan devono fare in fretta per non rischiare lo sgarbo da una diretta rivale. I rossoneri pensano di blindare il proprio direttore sportivo.