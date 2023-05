Milan su Milinkovic, il serbo lascia la Lazio? C’è la novità

Sempre più un partente. Il nome sicuramente più caldo del calciomercato targato Serie A, l’oggetto dei desideri più ambito, viste le qualità tecniche di cui dispone il calciatore in questione: come ha detto l’ex calciatore Marco Parolo qualche giorno fa: “Chiunque lo prenda fa un vero affare”.

Il calciatore in questione è il centrocampista della Lazio Sergej Milinkovic-Savic: il Milan segue con costanza ed attenzione il profilo del serbo. L’obiettivo è quello di portarlo a Milanello, visto che la permanenza del n.21 tra i biancocelesti non è più cosa scontata. In giornata ci sono stati degli aggiornamenti riguardo la sua situazione contrattuale.

Sergej Milinkovic Savic Lazio

Milinkovic-Savic: le ultime sul suo futuro

Come riportato da SkySport, Milinkovic-Savic avrebbe rifiutato di discutere con la società biancoceleste per un eventuale rinnovo. Il contratto andrà in scadenza al 30 giugno 2024.

Il classe 1995 si prepara a dire addio alla Lazio ed il Milan continua quindi a pedinare il giocatore, ma il prezzo del suo cartellino è già stato fissato: non meno di 30-35 milioni di euro.