Home Kit 2023/24, il Milan annuncia la data d’uscita (VIDEO)

Aria di novità in casa Milan sul finire di stagione 2022/23. A poco meno di 7 giorni dalla fine del campionato attuale infatti, i rossoneri cominciano già a pianificare la prossima annata. In particolare, attraverso i propri social, la squadra rossa di Milano ha annunciato la data d’uscita dell’Home Kit per la stagione 2023/24.

Il Milan annuncia il nuovo Home Kit, uscirà il 1° giugno

Con un video di presentazione su Twitter, il Milan ha annunciato la data d’uscita dell’Home Kit 2023/24. Un breve spot pubblicitario con protagonista Rafael Leao si è infatti concluso con la data 1.06.2023 e con una schermata atta a richiamare quello che dovrebbe essere il pattern principale della divisa.

QUI IL VIDEO: https://twitter.com/acmilan/status/1663440107087491072?s=20

“Milan X Milan” lo slogan di presentazione del nuovo Home Kit targato Milan, che stessa società ha poi reso disponibile in pre-ordine attraverso un link al proprio store. La maglia dovrebbe dunque debuttare nell’ultima partita stagionale dei rossoneri, fra le mura di San Siro il prossimo 4 giugno alle ore 21:00. Ad affrontare il Milan vi sarà l’Hellas Verona, cui salvezza passa proprio per il match del Meazza.