Milan, ombre su Pioli: il tecnico torna ad essere in bilico

Ieri sera il Milan non è riuscito ad andare oltre al pareggio contro una modestissima Cremonese che ha messo in difficolta il Diavolo per lunghi tratti del match.

I rossoneri si sono salvati grazie ad una rete realizzata a tempo scaduto da Junior Messias, che ha permesso alla squadra di Pioli di portare a casa almeno un punto.

Questo clamoroso scivolone a San Siro costa caro al Milan, che ora scivola al sesto posto a pari punti con Atalanta e Roma. Un piazzamento del genere sarebbe disastroso per i rossoneri, che finirebbero addirittura in Conference League.

Le colpe di questi ultimi fallimenti in campionato sono ricaduti, per forza di cose, anche su Pioli, accusato di essere incapace di gestire la squadra fra Serie A e Champions League.

Il tecnico infatti è finito sotto l’occhio del ciclone per aver operato un turnover troppo ampio, lasciando così che l’attenzione sul campionato calasse in favore del prossimo impegno di Champions League contro l’Inter.

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, si sarebbe tornato a parlare di possibile esonero di Pioli. Il futuro del tecnico infatti sarebbe messo fortemente in discussione se non riuscisse a centrare l’obiettivo di partecipare alla prossima Champions League.