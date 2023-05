Milan-Leao, novità sul rinnovo: c’entra la clausola rescissoria!

Il Milan sta ancora digerendo la bruciante eliminazione dalla Champions League, maturata ieri sera dopo la sconfitta contro l’Inter in semifinale.

I nerazzurri hanno dominato per 180 minuti una doppia sfida in cui gli uomini di Pioli non sono riusciti ad incidere.

Non ha aiutato l’assenza di Rafa Leao nella gara di andata, dove l’Inter ha potuto già ipotecare l’accesso alla Finale di Istanbul.

Milan Rinnovo Leao

Il portoghese non è riuscito ad esprimersi al meglio nemmeno nella gara di ieri sera, frenato da una condizione fisica non ottimale e da un risultato ormai compromesso.

A consolare i tifosi del Milan però è arrivata una notizia fondamentale, quella dell’accordo sul rinnovo del numero 17.

A chiudere una telenovela che ormai dura da mesi è stato Gianluca Di Marzio ai microfoni di Sky, che afferma come il club e l’entourage del giocatore abbiano finalmente raggiunto un accordo.

Stando alle parole del giornalista, la clausola rescissoria che verrà posta sul rinnovo del contratto sarà di 175 milioni di euro, una cifra esorbitante ma necessaria a blindare quello che viene considerato il talento più cristallino della squadra di Pioli.