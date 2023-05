Rinnovo Leao, altro ricorso alla Cassazione: cosa sta succedendo

Non sembra trovar fine la questione del rinnovo di Leao. Il portoghese, ex Sporting e Lille, è arrivato al Milan nel 2019 con un contratto valido fino al 30 giugno 2024. A distanza di un anno dal termine della scadenza, però, l’intenzione da entrambe le parti sembra quella di voler continuare.

I rossoneri non hanno alcuna intenzione di privarsene né lui ha lasciato intendere di voler cambiare aria, anzi. La volontà di Leao è di continuare e di trovare un accordo per il rinnovo. L’offerta del Milan è un quadriennale a 7 milioni di euro, uno sforzo economico considerevole visto il periodo storico che il club vuole compiere per far comprendere al portoghese quanto sia importante nel progetto.

Altro ricorso per Leao

FOTO IMAGO – Rafael Leao Milan

Unico ostacolo la multa da pagare allo Sporting di 22 milioni di euro. Cifra che il Lille avrebbe accettato di pagare secondo le ultime news, sbloccando finalmente la trattativa e liberando il giocatore. Inoltre, secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Record, insieme al suo entourage Leao si sta muovendo per vie legali con il ricorso alla Cassazione Portoghese per annullare la decisione del TAD (il Tribunale dello sport lusitano) sulla condanna all’attaccante con l’obbligo di pagare 16,5 milioni di euro, più interessi, allo Sporting.