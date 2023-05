Milan-Sampdoria, le ultime di formazione: scelta presa su Leao e Giroud

Manca sempre meno alla sfida di domani sera tra Milan e Sampdoria. I rossoneri, dopo la delusione per l’eliminazione in Champions League, hanno il compito di rialzarsi subito per provare ad arrivare tra le prime quattro della classe in Serie A.

La sfida che dovranno affrontare i rossoneri non è certamente proibitiva. La Sampdoria, ormai, non ha più niente da chiedere a questo campionato. I blucerchiati, infatti, sono matematicamente retrocessi in Serie B.

Olivier Giroud Milan

MIlan-Samp: Leao e Giroud verso una maglia da titolare

Le scorie dell’eliminazione in Champions League potrebbero giocare, però, un brutto scherzo a Pioli, che secondo le ultime notizie dovrebbe affidarsi ai titolarissimi per iniziare al meglio il rush finale di stagione.

Di seguito la probabile formazione del Milan:

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Kjaer, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Saelemaekers, Brahim Diaz, Rafael Leao; Giroud. Allenatore: Stefano Pioli.

Ci sono ancora dei dubbi di formazione per il tecnico rossonero. In particolare, persiste il ballottaggio tra Tomori e Kjaer e tra Saelemaekers e Messias.