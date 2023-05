Scaroni difende Pioli: “Ha lo stile Milan e i risultati parlano per lui”, poi la frase sul rinnovo di Leao

La Milan Football Week ha riservato interventi di esponenti del mondo del calcio che hanno chiarito vicende interne ai club di Serie A. Uno di questi è stato quelli del presidente del Milan, Paolo Scaroni, il quale ha parlato del mondo Milan a 360 gradi.

Sul secondo atto dell’euroderby di Champions tra Inter e Milan, il numero uno rossonero afferma:

Andrò al derby allo stadio perché è uno spettacolo meraviglioso anche per un non appassionato di calcio. È un trionfo del calcio a Milano. Spettacoli di questo tipo ci consentono di guadagnare la platea mondiale: su questo dobbiamo fare passi in avanti ciclopici, il derby europeo è un passo in avanti

Sul centrare la qualificazione alla prossima Champions, Scaroni dichiara:

Per me è un terreno fondamentale per il nostro futuro. Abbiamo tanti tifosi ovunque che devono vedere il Milan in Champions: il Milan in Champions è la conditio sine qua non perché ti tifino. In Indonesia non vendiamo la Serie A, loro ci vedono in Champions League; è un ingrediente fondamentale per nutrire la nostra popolarità

Per Scaroni: “Il Milan si rialzerà”

Il presidente del Milan ha parlato del confronto tra tifosi e squadra dopo la sconfitta contro lo Spezia:

Avevo già spento la Tv, ma mi hanno detto che è stato un episodio di incoraggiamento che mostra l’attaccamento dei tifosi della curva alla squadra: quando le cose vanno bene sono capaci tutti, quando vanno male…è stata una cosa positiva

Alla domanda sul futuro di Stefano Pioli, Scaroni ha risposto:

I risultati con lo Scudetto parlano da sé. Io sono un grande ammiratore di Pioli, Maldini e Massara perché impersonano lo stile Milan che vuol dire: noi non ci lamentiamo, non protestiamo, ci comportiamo da gentleman seguendo le regole. Noi ci comportiamo così e i nostri tifosi si comportano così. È un mondo di persone così. Pioli, Maldini, Malssara, Gazidis, Furlani sono gentleman. Gente per bene, ben educata, non c’è quel clima che vedo ogni tanto negli altri stadi e che non appartiene al nostro stile. Pioli non accampa scuse.

Il numero uno rossonero ha parlato di un altro topic caldo in casa rossonera, il rinnovo di Rafa Leao:

Non credo che abbiamo annunciato la chiusura del rinnovo, perché è un dossier talmente complicato che richiede tutta una serie di messe a punto. Quando vado a casa Milan e vedo Furlani e Maldini sorridenti questo mi da fiducia che siamo quasi alla fine di questo processo. Per il momento siamo fiduciosi e ottimisti

Infine, Scaroni ha parlato anche della vicenda stadio: