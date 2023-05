Milan, due sconfitte consecutive e settimana disastrosa: le cause

Nella serata di ieri il Milan ha perso un’altra partita, la seconda della settimana, contro lo Spezia per 2-0. Una settimana decisiva per le sorti dei rossoneri per definire questa stagione, ma anche la prossima (in chiave qualificazione Champions). Il club usciva da una vittoria contro la Lazio che aveva tirato su di morale la squadra dopo vari risultati altalenanti con prestazioni non sempre positive con vari punti persi per strada, ma sono subito seguiti due risultati non propriamente positivi.

Sconfitta con due reti subite e zero gol fatti in Champions nell’andata contro l’Inter e lo stesso risultato contro lo Spezia all’Alberto Picco. Carenza di gioco, mancanza di concentrazione in fase difensiva, limiti nella finalizzazione e nella creazione di opportunità, infortuni pesanti, mancanza di alternative valide. Varie sono le cause che hanno portato i rossoneri nel perdere due tra le partite fondamentali nel momento decisivo della stagione nel momento.

Champions a rischio: i motivi

Rafael Leao, giocatore chiave nello scacchiere del Milan, si è infortunato proprio durante l’ultima vittoria della squadra in campionato (2-0 sulla Lazio). L’ala portoghese non è potuta entrare in campo per le successive due partite ed i risultati si sono visti sul campo. Due sconfitte consecutive condite da mancanza di occasioni in fase offensiva e speranze quasi perse per la finale di Champions con punti decisivi persi anche per la lotta al quarto posto in campionato.

Oltre al danno, la beffa. Bennacer, altro giocatore fondamentale per il centrocampo del Milan (decisivo anche nella vittoria contro la Lazio con un gol), si è infortunato dopo poco dall’inizio del match di Champions di mercoledì scorso. Stagione finita per lui. Due titolari out nel momento più importante della stagione sono un peso non da poco per i rossoneri.

Molte partite ravvicinate, troppi minuti nelle gambe per vari titolari e mancanze di alternative valide in panchina. Anche questo può risultare un problema? Origi, Rebic, De Ketelaere, Adli, Vranckx sono solo alcuni tra i vari giocatori della squadra che dovrebbero aiutare a rifiatare i titolari. Molti di loro, però, o stanno trovando un minutaggio ridotto, causa le scelte di Pioli, o stanno rendendo sotto le aspettative.

Fra tutti, il trequartista belga Charles De Ketelaere era stato acquistato per una grande cifra (intorno ai 40 milioni) in estate e doveva essere la svolta per la trequarti. In una giornata in cui Wisniewski ed Esposito hanno messo a referto la prima rete in Serie A della loro carriera, il numero 90 del Milan era chiamato a dire la sua per aiutare il team. Così non è stato, zero reti ancora a segno, sconfitta per la squadra ed una stagione tutt’altro che positiva per lui.

I tifosi si sono fatti sentire. Chiedono risposte ed una ripresa di condizione e di risultati. Vi è stato un confronto al termine della partita tra squadra ed ultras con i giocatori che si sono detti pronti per provare la rimonta Champions con i cugini dell’Inter. Tifosi attesi in giornata a Milanello per continuare a supportare il team. Il tifo non molla e ci crede ancora. Il campo dirà la sua: Inter-Milan in programma martedì per la Champions; Sampdoria, Juventus ed Hellas Verona in campionato. I rossoneri sono chiamati a vincerle tutte.