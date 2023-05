Confronto Milan-Tifosi, Tardelli condanna il gesto!

La giornata di ieri è stata una delle peggiori nella stagione del Milan con i rossoneri che sono sprofondati all’Alberto Picco di La Spezia subendo un 2-0 da parte dei padroni di casa.

Subito dopo la partita la squadra è stata chiamata a raccolta dai tifosi che hanno voluto esprimere il loro disappunto per la prestazione della squadra, ma che allo stesso tempo hanno incitato i ragazzi di Pioli in vista dei prossimi impegni e soprattutto in vista dell’imminente derby di Champions League.

Questo gesto ha scatenato molti commenti da parte di tutto l’ambiente calcistico italiano, anche Marco Tardelli ha commentato duramente l’accaduto a novantesimominuto.

Tardelli durissimo sul confronto tra il Milan e i suoi tifosi

Queste sono state le parole del campione del mondo:

“Personalmente la ritengo una sconfitta del calcio e dei calciatori, che hanno ancora lo scudetto dello scorso anno sul petto. Ho visto facce attonite, di ragazzi che erano lì ma non volevano esserci. L’allenatore non avrebbe dovuto permettere al mondo di vedere una scena del genere e Pioli in prima fila non mi è piaciuto. È stato un processo e alla fine c’è stato un applauso, che mi è sembrato abbastanza strano. Quello che invece è successo oggi è più positivo, è un’altra cosa, perché i giocatori non sono dovuti andare lì ma sono usciti tranquillamente. Mi ricorda il 2005 di Maldini, che reagì ad un tifoso che chiedeva le scuse dopo il ko di Istanbul. Dovevano fare così”.

Andrea Mariotti