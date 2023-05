UFFICIALE – Il Milan atteso negli USA per la tournée estiva: date e avversarie

Estate americana per il Milan. Se il finale di stagione è ancora tutto da decidere, con i rossoneri chiamati alla mission impossible martedì nel ritorno di Champions con l’Inter e alla rincorsa ai primi quattro posti in Serie A, le amichevoli estive della prossima stagione sono già programmate.

Con un comunicato i rossoneri hanno ufficializzato la loro presenza alla Soccer Champions Tour 2023, torneo che vedrà le presenza di sei top club europei: Real Madrid, Barcellona, Arsenal, Manchester United, Juventus e appunto Milan.

Soccer Champions Tour, il calendario rossonero

Il Diavolo sbarcherà negli Stati Uniti tra il 19 e il 20 luglio, con ritorno in Italia previsto per il 3 agosto. Di seguito il calendario del Milan in questa trasferta a stelle e strisce: