Maldini punta un talento argentino: il nome

La roboante vittoria per 5-1 ottenuta nell’ultima gara casalinga contro la Sampdoria permette al Milan di continuare a lottare per un posto nella prossima edizione della UEFA Champions League, e non perdere terreno sulle concorrenti.

La stagione si avvia verso il termine, mancano due giornate alla fine, è tempo quindi per gli uomini di mercato rossoneri di cominciare a pianificare la prossima stagione, e di conseguenza le possibili operazioni di mercato per l’estate.

Calciomercato Milan, nuovo nome per il centrocampo: arriva dall’Argentina!

L’infortunio di Bennacer avrà sicuramente un impatto importante sulle strategie di mercato. Tra gli obiettivi per la prossima sessione di mercato c’è senza dubbio quello di portare a Milano un nuovo centrocampista.

FOTO: Ignacio Miramon

Secondo quanto riferito da Tuttosport, il Milan ha messo gli occhi su Ignacio Miramon, mediano argentino classe 2003 ora in forza al Gimnasia de La Plata. Il giovanissimo mediano è ora impegnato con la sua nazionale nel Mondiale U20 e anche il Manchester United pare aver messo gli occhi su di lui.