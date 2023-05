Nations League, i convocati di Mancini: presente un giocatore del Milan

I nomi dei convocati. In vista delle Final Four di Nations Legaue, che si terranno nel mese di giugno, il commissario tecnico della Nazionale Italiana Roberto Mancini ha diramato le sue convocazioni: sono quindi stati scelti i nomi di coloro che proveranno a portare il trofeo a casa.

La nostra Nazionale se la vedrà con la Spagna, mentre nell’altra semifinale si sfideranno i padroni di casa dell’Olanda e la Croazia. Le due squadre vincitrici guadagneranno la possibilità di contendersi il trofeo, nella finale fissata per il 18 di giugno in quel dello stadio De Kuip di Rotterdam, casa del Feyenoord.

Dei ventisei scelti dall’ex allenatore del Manchester City, solo uno è un effettivo del Milan. E non è Davide Calabria, lasciato a casa da Mancini. E allora di chi si tratta?

Davide Calabria AC Milan

Nazionale: chi è il rossonero convocato?

L’unico calciatore del Milan scelto da Mancini per la missione Nations League è Alessandro Florenzi, nonostante la sua stagione sia stata tormentata dai problemi fisici.

Sorte diversa per Sandro Tonali: il centrocampista non è stato considerato da Mancini poiché sarà impegnato nel Mondiale Under 21.