Mercato Milan, spuntano due nomi importanti per il ruolo di vice Théo

Sin dall’arrivo al Milan, la dirigenza rossonera cerca sul mercato un vice del terzino francese Théo Hernandez, che possa far rifiatare il finalista della scorsa edizione dei mondiali in Qatar. Nonostante questo sperato rinforzo non sia mai arrivato, il Milan sembra ora pronto ed intenzionato ad acquistare dei profili molto interessanti e che hanno fatto molto bene in questa stagione.

Chi potrebbe essere il vice di Théo Hernandez

Secondo il Corriere dello Sport, Fodè Ballo-Tourè potrebbe fare le valigie nel corso della prossima sessione di calciomercato estiva e la dirigenza rossonera deve assolutamente provvedere all’acquisto di un terzino sinistro che possa fare da spalla a Théo nel corso della stagione.

I nomi visionati dalla dirigenza rossonera in questo momento, sono quelli di Fabiano Parisi dell’Empoli e Pasquale Mazzocchi della Salernitana.

Il primo si è dimostrato un punto cardine per Zanetti in questa stagione all’Empoli. Terzino di grande propensione offensiva e molto simile allo stile di gioco di Théo Hernandez.

Stagione più tormentata invece per Mazzocchi dopo un infortunio che lo ha tenuto fuori per quasi tre mesi. Nonostante ciò, il campano in campo ha sempre convinto, sia prima che dopo l’infortunio.