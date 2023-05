Obiettivo rinnovo! Il Milan lo vuole blindare per allontanare le voci di mercato

La qualificazione alla prossima Champions League è chiaramente un fattore fondamentale per progettare il futuro in casa Milan. Ma nonostante le tante incognite, uno degli obiettivi principali della dirigenza è quello di blindare i suoi top player.

Dopo il rinnovo praticamente ufficiale di Rafael Leao (comunicato atteso nella prossima settimana), la società si sta muovendo anche per Mike Maignan, il portierone francese ha confermato di essere tra i migliori in Europa e il Diavolo farà di tutto per farlo restare a Milano.

Maignan-Milan, rinnovo all’orizzonte

Mike Maignan

L’ex Lille percepisce al momento due milioni all’anno con un contratto n scadenza nel 2026. I Rossoneri vogliono evitare un Donnarumma 2.0 e, secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il rinnovo sarebbe già in programma.

Il classe ’95 ha disputato, nonostante alcuni acciacchi, un’atra stagione di altissimo livello e servirà senza dubbio un adeguamento (contenuto, in linea con le strategie del club), per evitare gli assalti dei molti club europei interessati a Magic Mike.