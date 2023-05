Chi è più forte tra Onana e Maignan? Sentite Eto’o!

L’ex attaccante dell’Inter Samuel Eto’o, vincitore del Triplete nel 2010, ha parlato della sfida d’andata di Champions tra il Milan e i nerazzurri vinta dai “suoi” per 2-0, con ritorno previsto martedì 16 maggio.

La leggenda camerunense ha lasciato delle dichiarazioni anche sul connazionale André Onana e non è mancato il paragone con il rossonero Mike Maignan.

La punta africana è intervenuta alla Milano Football Week, tra i temi della sua intervista l’Euroderby tra Milan e Inter e il paragone tra i due estremi difensori delle due compagini:

DERBY – Una partita molto buona per noi dell’Inter perché tutti pronosticavamo un 1-0 alla vigilia, pensate vincere 2-0… L’Inter è entrata in campo con la mentalità giusta, il Milan ci ha impiegato di più per entrare in partita e ha fatto meglio nella ripresa. Io spero che martedì possa scendere in campo come nei primi minuti del primo tempo. C’è ancora il ritorno, ma è un bel vantaggio.

PORTIERI – Per me Onana è migliore di Maignan nel gioco coi piedi, sembra un giocatore di movimento. Non c’era convinzione nell’Inter prima di prenderlo, ma io ho assicurato che con lui avrebbero fatto grandi passi. Oggi sono contento perché è a un passo dal giocare una finale di Champions. Se non avesse avuto questa traiettoria a Milano, mi avrebbero incolpato di averlo segnalato.