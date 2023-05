Origi-Milan, sarà già addio a fine stagione? Piace a un club della Turchia!

Un occhio sulla stagione in corso e uno sul mercato. Questa è la situazione in casa Milan, il mese di maggio darà l’esito finale ad un’annata che può rivelarsi storica oppure del tutto tragica.

La dirigenza si sta però muovendo anche per la prossima stagione, sia in entrata che in uscita. Chiaramente molto dipenderà dalla qualificazione alla prossima Champions League. Intanto dalla Turchia riportano l’interesse per un attaccante rossonero: Divock Origi.

Origi-Milan, storia già finita?

L’attaccante ex Liverpool è senza dubbio una delle più grandi delusioni dell’attuale stagione rossonera. Arrivato la scorsa estate a parametro zero, il belga non ha mai convinto collezionando 33 presenze andando a segno in sole due occasioni (Monza il 22 ottobre e Sassuolo il 29 gennaio).

Secondo quanto riportato dal quotidiano turco Takvim, la punta sarebbe nel mirino dei turchi del Fenerbahce e non ci sarebbe da stupirsi se il Milan dovesse privarsi del classe ’95 dopo appena una stagione con molte più ombre che luci.