Milinkovic al Milan? Parla un suo ex compagno: “Chiunque lo acquista fa un affare”

Il consiglio dell’ex compagno. Il calciomercato non dorme mai, e dalle parti di Milanello la situazione sembra farsi sempre più calda. Nelle ultime ore infatti, sembra sia trapelato un’interessamento del Milan per il centrocampista serbo della Lazio Sergej Milinkovic-Savic.

A seguito di questa notizia, ad intervenire sulla questione è stato proprio un ex compagno del n.21 biancoceleste, con cui ha condiviso lo spogliatoio proprio negli anni in cui militava alla Lazio. L’ex calciatore in questione è Marco Parolo.

L’ex centrocampista, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha voluto elevare e consacrare le doti tecniche di Milinkovic, reputandolo a tutti gli effetti “un affare”. Di seguito le sue parole.

Marco Parolo

Parolo: le sue parole