Leao recupera ci sarà contro l’Inter? Arriva l’annuncio di Pioli in conferenza

Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa alla viglia della gara contro l’Inter di domani sera, valida per la semifinale di ritorno di Champions League. I rossoneri hanno il difficile compito di ribaltare lo 0-2 subito all’andata per poter accedere alla finale della competizione.

Pioli è intervenuto a tutto tondo, chiarendo sia lo stato di forma generale della squadra, sia di alcuni singoli come Rafael Leao, assente nella partita d’andata. Di seguito quanto riportato:

Ci stiamo preparando nel miglior modo possibile per provare a fare meglio dell’andata e ribaltare la partita. Leao? Sta meglio, sia lui, sia Krunic, sia Messias. Dovrebbero essere disponibili per la rifinitura di oggi e se tutto andrà bene saranno disponibili.

Puntare tutto sulla Champions? Non credo sia facile preparare la partita di domani, ma l’obiettivo è vincere la partita. La finale nessuno l’avrebbe mai pronosticata e nessuno pensa ancora oggi che possiamo andare in finale. La preparazione sarà quella migliore.

Come ho vissuto la settimana? Come i miei giocatori, con l’obiettivo di fare meglio. Dobbiamo ripartire in parte dal secondo tempo ma sapendo che non può bastare. Ne abbiamo le possibilità, vogliamo cominciare meglio la partita. Dobbiamo sbagliare il meno possibile e sfruttare i loro errori.

Cosa fare per migliorare l’avvio? Fare meglio, vincere più contrasti per avere l’inerzia della partita a nostro favore. Tasto particolare da puntare? Puntare tutto sulla partita di domani, senza pensare allo Spezia. Sono gare che tutti i giocatori che sognano di vivere, sappiamo di avere degli handicap ma anche di poterla ribaltare.

Centrocampo? Dispiace per Bennacer, si opererà per domani mattina. Probabilmente giocheremo con un trequartista in più rispetto all’andata