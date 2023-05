Pioli: “Basta pensare al Derby, ci giochiamo la stagione contro Sampdoria e Juve”

Dopo la sconfitta in Champions League contro l’Inter, il Milan vuole riazari per conquistare almeno la qualificazione per la prossima stagione in Champions. Contro la Sampdoria una gara sulla carta facile, vista la retrocessione ormai perta della Sampdoria, ma non sul campo.

I rossoneri dovranno dimostrare di essere protagonisti nonostante le ultime uscite tra campionato e Champions. Per la sfida con i blucerchiati Pioli sceglie Messias nella trequarti a supporto di Giroud.

Nel pre-partita di Sampdoria-Milan interviene Stefano Pioli ai microfoni di Sky Sport.

Pioli sulla Sampdoria e sulla Juventus

AC Milan v Salernitana, Serie A football, Milano, Italy Milano, Italy. 13th, March 2023. Head coach Stefano Pioli of AC Milan seen in the Serie A match between AC Milan and Salernitana at San Siro in Milano. Milano Italy PUBLICATIONxNOTxINxDENxNORxFIN Copyright: xGonzalesxPhoto/TommasoxFimianox

Di seguito quanto evidenziato:

Vi siete asciugati le lacrime?

“Ci siamo asciugati le lacrime, ora si deve tornare a giocare con la voglia di vincere questa partita”.

Sulla squadra:

“Sappiamo che molto della stagione passerà da queste tre partite. Dobbiamo pensare solo a stasera, facendo una partita molto attenta e concreta”.

Il messaggio di Giorgio Furlani:

“Asolutamente sì, per me e per noi che viviamo Milanello è normale, abbiamo sempre avuto il sostegno di club e dirigenti, siamo insieme quando le cose vanno bene e quando vanno meno bene, senza dimenticare i nostri fantastici tifosi”.

Milan-Sampdoria, le formazioni ufficiali

Di seguito le formazioni ufficiali di Milan-Sampdoria:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Krunica, Tonali; Messias, Diaz, Leao; Giroud.

A disposizione: Tatarusaniu, Mirante, Toure, Kalulu, Kjaer, Gabbia, Adli, Bakayokoo, Saelemaekers, De Keketelaere.

All. Pioli.

Sampdoria (3-4-1-2):Ravaglia; Zanoli, Günter, Nuytinck; Leris, Winks, Rincon, Augello; Djuricic; Quagliarella, Gabbiadini.

A disposizione: Turk, Tantalocchi, Amione, Oikonomou, Murru, Segovia, Ikhan, Paoletti, De Luca, Lammers, Jese.

All.: Stankovic.