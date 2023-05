Pobega suona la carica per il ritorno: “C’è un’altra partita settimana prossima”, poi spiega cosa è mancato

Il Milan perde l’Euroderby al Meazza, primo match che va all’Inter. I nerazzurri si impongono per 0-2 all’andata della semifinale di Champions League con i gol prima di Dzeko e poi di Mkhitaryan. Tra una settimana il ritorno ancora a San Siro, però questa volta sponda nerazzurra.

Nel post-partita interviene Pobega ai microfoni di Sky Sport spiega tutta la sua delusione riguardo la sconfitta.

Pobega spiega cos’è mancato

Di seguito quanto evidenziato dalla redazione:

Non siamo riusciti a mettere in campo ciò che avevamo preparato in allenamento. Ci mancava qualcosa di nervoso magari, per indirizzarla dove volevamo. Nel secondo tempo abbiamo reagito ma non siamo stati così precisi e determinati a farlo.

Poi la carica per il ritorno

Poi il centrocampista suona la carica in vista del ritorno che ci sarà settimana prossima e che decreterà una delle finaliste della Champions League insieme ad un’altra tra Real Madrid e Manchester City:

“Non siamo contenti della partita che abbiamo fatto. Siamo consapevoli che c’è un’altra partita la settimana prossima. Daremo tutto per cambiare le cose”.