Spezia-Milan, turnover per Pioli? La probabile formazione

Dopo la delusione dovuta alla sconfitta nella semifinale di Champions League per 2-0, contro l’Inter, l’obiettivo del Milan deve essere ripartire dal campionato, per acciuffare la quarta posizione che consentirebbe alla squadra rossonera di qualificarsi alla prossima edizione di Champions.

Il Milan giocherà questo fine settimana al Picco di La Spezia, contro la formazione ligure che sta lottando per la salvezza.

Le probabili scelte di mister Pioli

L’allenatore rossonero dovrebbe cambiare qualcosa in ottica Champions League, ma non dovrebbe rivoluzionare la formazione come altre volte.

Secondo TMW, in porta ci sarà quasi sicuramente Mike Maignan. Davanti a lui Kalulu e Tomori, vista anche la squalifica di Thiaw. A sinistra Theo Hernandez ed a destra Calabria.

In mezzo al campo torna titolare Tommaso Pobega, con uno tra Tonali e Krunic al suo fianco.

Sulla trequarti ci dovrebbero essere Divock Origi e Charles De Ketelaere dall’inizio, con Messias sulla corsia di destra.

Davanti Rebic sostituirà Giroud, che sarà conservato per la sfida di Champions di martedì prossimo.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN

MILAN (4231): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo; Tonali, Pobega; Messias, De Ketelaere, Origi; Rebic

Indisponibili: Bennacer, Ibrahimovic, Leao

Squalificati: Thiaw

Diffidati: Kalulu, Kjaer, Pobega, Rebic