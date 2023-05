Juventus-Milan, le probabili scelte: Allegri rivoluziona l’attacco!

Tra poco più di 24 ore il Milan di Stefano Pioli scenderà in campo all’Allianz Stadium di Torino per affrontare la Juventus, in un match che si appresta a risultare decisivo per le sorti della corsa Champions.

In vista del match entrambi i tecnici potranno contare sulla maggior parte degli effettivi a disposizione: nei bianconeri, però, potrebbe pesare l’assenza per infortunio di Dusan Vlahovic.

Fuori Vlahovic e Milik, Allegri si affida a Kean per l’attacco

Il centravanti serbo si è fermato durante la settimana a causa di un problema muscolare, ma il tecnico bianconero potrebbe già avere la soluzione pronta per sostituirlo.

Kean Juventus Milan

Stando a quanto riferito da TMW, infatti, Moise Kean potrebbe essere l’indiziato numero uno per partire dal 1′ minuto in avanti, coadiuvato ai suoi lati da Federico Chiesa e Angel Di Maria.

Un 3-4-3 spregiudicato della Juventus che vede Szczesny tra i pali e Gatti, Bremer e Danilo in difesa. Juan Cuadrado e Filip Kostic sulle fasce, mentre Locatelli e Rabiot agiranno in mediana.

JUVENTUS (3-4-3): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Kean, Chiesa. Allenatore: Massimiliano Allegri