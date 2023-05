Juventus-Milan, le probabili formazioni: un ballottaggio per Pioli

Il match di questa sera contro la Juventus in programma all’Allianz Stadium di Torino, può valere al Milan la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, dopo la penalizzazione di dieci punti afflitta ai bianconeri la settimana scorsa. Al club rossonero questa sera basterà solamente un punto per ottenere l’obiettivo prefissato in questa ultima parte di campionato.

Le probabili scelte di Mister Stefano Pioli

In difesa dovrebbe tornare titolare Thiaw in coppia con Tomori. Torna a disposizione Florenzi che ha finalmente lavorato in gruppo. Sulla trequarti dovrebbero essere schierati quasi con certezza Diaz e Leao alle spalle di Giroud, mentre è ancora in ballottaggio Messias, che però dovrebbe avere la meglio su Saelemakers. Out Ibrahimovic e Dest, oltre che a Bennacer, che non tornerà prima dell’inizio del prossimo anno

Le probabili formazioni di Juventus-Milan

JUVENTUS (3-4-3), : Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Kean, Di Maria. All. Allegri

MILAN (4-2-3-1), : Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernandez; Krunic, Tonali; Messias, Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli