Leao in veste da rapper, annuncio a sorpresa sui social: ci sarà un live in Piazza Duomo!

In casa Milan scorre impietosa la settimana in attesa del prossimo impegno in campionato. Dopo l’uscita in Champions League per mano dell’Inter infatti, ai rossoneri di Pioli non resta che centrare la matematica qualificazione alla prossima edizione della suddetta. Il tutto, per salvare una stagione rivelatasi alquanto insidiosa e complicata.

Se da un lato la probabile esclusione dalle Coppe per la Juventus spiana la strada verso il 4° posto, i numerosi alti e bassi vissuti dal Milan in stagione preoccupano ancora. Ognuno smorza dunque la tensione e l’attesa a proprio modo, ma è particolarmente curioso il caso Rafael Leao.

“Piazza Duomo ore 21”, il criptico messaggio social di Leao

Per chi non lo sapesse, la saetta portoghese del Milan possiede una carriera da rapper oltre che quella più nota da calciatore. Con lo pseudonimo di “Way45” infatti, Leao ha rilasciato qualche pezzo in passato ed è stato più volte beccato dal noto artista Lazza in merito ad un possibile featuring tra i due.

L’alter ego del portoghese è dunque tornato alla ribalta tramite una storia Instagram apparsa proprio sul profilo “_Way45“. Un microfono e la scritta “Live a Piazza Duomo ore 21” il contenuto di essa, con Leao che potrebbe dunque regalare qualche sorpresa canora ai propri fan e tifosi.