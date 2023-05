Leao taglia un grande traguardo con il gol alla Sampdoria: il dato

Dopo la delusione in Champions il Milan ha rialzato la testa, grazie alla vittoria per 5-1 ottenuta ieri sera contro la Sampdoria a San Siro, nel match valido per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A.

Un bel colpo per continuare a sperare nella top quattro, che concederebbe l’accesso alla fase a gironi della prossima Champions League. Quest’anno la lotta Champions è più accesa che mai: sei squadre lotteranno fino all’ultima giornata.

Milan-Sampdoria, nuovo record per Leao: superato Ibra!

Nel match contro la Samp ha nuovamente iscritto il suo nome nel tabellino dei marcatori Rafael Leao. Il portoghese ha bucato Ravaglia con un destro angolato, al nono minuto della prima frazione di gioco, aprendo di fatto il match.

FOTO: Rafael Leao (IMAGO)

Per Leao si tratta ventiduesimo gol stagionale, che si aggiunge ai nove assist forniti questa stagione, per un totale di 21 partecipazioni totali ad una rete in Serie A. L’ultimo giocatore a superare la quota delle 20 partecipazioni fu Zlatan Ibrahimovic, nella stagione 2011\12.