Rimonta Milan, Pioli ci crede: “Possiamo riuscirci”, poi il messaggio ai tifosi

Vigilia di Euroderby per il Milan che domani giocherà il ritorno della semifinale di Champions League. I rossoneri devono rimontare il 2-0 dell’andata di Dzeko e Mkhitaryan.

A tal proposito Pioli è stato intervistato da Sky Sport e Sportmediaset nella consueta intervista di vigilia Champions. Queste le sue parole riportate dalla redazione.

A Sky Sport il tecnico rossonero parla dello stato d’animo della squadra e rassicura sulle condizioni di Leao:

“Lo stato d’animo è quello di una squadra che ha ancora una grandissima occasione. In pochi hanno pensato a un Milan che potesse arrivare a questo punto, però ci siamo arrivati e vogliamo andare in finale.

Leao sembra stare bene, ieri ha fatto quasi tutto l’allenamento. Il Milan dovrà essere equilibrato, compatto e credere di essere una squadra capace di battere i nostri avversari. È chiaro che sappiamo quanto sarebbe importante andare in vantaggio, ma non conta quando conta riuscire a farlo da squadra compatta e determinata, con la qualità necessaria per vincere i duelli offensivi che ci permetteranno di essere pericolosi e di segnare”.