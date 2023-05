Rinnovo Leao, slitta ancora l’ufficialità con il Milan: l’ipotesi sull’annuncio

Continua a tenere banco in quel di Milano la situazione in merito al rinnovo di Rafael Leao. L’esterno portoghese, consolidatosi ulteriormente top player di questo Milan nel corso della stagione, vive ancora nell’alone di mistero riservatogli dalla società.

Rinnovo Leao

Superati i tafferugli iniziali, con annesse multe da pagare ed accordi raggiunti a tutto tondo, l’ufficialità sul prolungamento di contratto del portoghese non è ancora stata comunicata. A placare gli animi pessimisti della fetta rossonera di Milano ci ha però pensato la redazione di TMW, spiegando come dietro a tale scelta ci siano tutt’altro che scenari negativi.

Slitta l’annuncio sul rinnovo di Leao, c’entra la Champions

Atteso nel corso di questa settimana, il comunicato ufficiale in merito al prolungamento di contratto da parte di Rafael Leao parrebbe slittato a data da destinarsi. Nulla di cui preoccuparsi però per tutti i tifosi del Milan all’ascolto, dato che il portoghese ha già firmato un’estensione contrattuale fino al 2028 da 6.5 milioni netti più bonus. Il tutto condito anche da 4 milioni incassati dall’ex Lille alla firma.

Rafael Leao

Ma allora come mai nessuna ufficialità all’orizzonte? Il motivo è molto semplice. Come spiegato da TMW infatti, il Milan vorrebbe mantenere un profilo basso sulla questione fin tanto che la qualificazione alla prossima Champions League è ancora aperta. Al raggiungimento matematico dell’obbiettivo, la società rossonera comunicherà la notizia a tutti i suoi tifosi, in modo da donare anche maggior risalto al finale di una vicenda lunga ed estenuante.