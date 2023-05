Milan, ci siamo per il rinnovo di Leao: quando arriverà la firma sul contratto

Ci siamo, la settimana prossima sarà quella decisiva per il tanto atteso rinnovo di Rafael Leao, L’incontro tra gli agenti del giocatore e la dirigenza del Milan è infatti in programma per l’inizio della prossima settimana.

Il rinnovo di Rafael Leao in rossonero

Secondo Sport Mediaset, il portoghese ed il club rossonero hanno trovato l’accordo per il prolungamento del contratto a 5,5 milioni di euro all’anno più eventuali bonus. Dopo tanti mesi di trattativa inoltre, Paolo Maldini e Ricky Massara, sono riusciti ad inserire una clausola da 175 milioni.

Sulla questione rinnovo è stata decisiva la volontà del calciatore, che considera il Milan come una seconda famiglia.

Dunque Leao ha deciso di rimanere al Milan indipendentemente dalla qualificazione alla prossima edizione della Champions League, ennesimo atto d’amore nei confronti della squadra rossonera, dopo il rifiuto del trasferimento al Chelsea la scorsa estate.

A questo punto, siamo certi che il Milan punterà sull’ala portoghese per proseguire il progetto di una squadra giovane e competitiva.