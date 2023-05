Rinnovo Leao, l’avvocato conferma: succederà nelle prossime ore!

È una giornata complicata per i tifosi del Milan. All’indomani della pesante sconfitta contro l’Inter in Champions League, per gli uomini di Pioli, è arrivato il momento di dimenticare al più presto quanto successo ieri sera e provare a prepararsi al meglio in vista del ritorno.

L’unica nota positiva della giornata odierna è la notizia del rinnovo di Rafael Leao. L’esterno portoghese, dopo una trattativa lunga mesi, ha praticamente firmato il rinnovo che lo lega al Milan fino al 2028.

Le trattative per il prolungamento del contratto sono durate più del previsto a causa della multa imposta al Lille per il suo passaggio in Francia dallo Sporting Lisbona.

Una volta risolta questa situazione, la strada per il rinnovo di Leao è apparsa in discesa. Nella giornata di oggi, ai microfoni di Footmercato è intervenuto Ted Dimvula, avvocato di Leao.

Dimvula ha rivelato come le parti si incontreranno a breve circa la chiusura della trattativa.

Di seguito quanto evidenziato: