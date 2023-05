Riscatto Brahim, il Milan riflette: un fattore sarà determinante

In questi giorni si deciderà anche il futuro di Brahim Diaz, che potrebbe ripartire in direzione Real Madrid, ma potrebbe anche scegliere di restare se il Milan riuscisse a qualificarsi per la prossima edizione della Champions League.

Il futuro di Brahim al Milan

Brahim Diaz potrebbe tornare al Real Madrid, ma lo spagnolo deve assolutamente cercare di portare la squadra rossonera al quarto posto, distante solamente due punti.

Gli agenti di Brahim Diaz a breve incontreranno i dirigenti del Real Madrid ed anche quelli del Milan per valutare l’opzione migliore per il futuro del trequartista spagnolo.

Secondo La Gazzetta dello Sport, i due club hanno un accordo non scritto secondo cui il Milan potrà acquistare Brahim per circa 22 milioni di euro, cifra che impatterebbe sul bilancio del club, specialmente se il Milan non dovesse qualificarsi alla prossima edizione di Champions.

Vista questa possibilità, il Milan sta valutando delle alternative, tra le quali spicca il nome di Kamada, che gioca nello stesso ruolo di Brahim ed ha anche caratteristiche simili a quelle dello spagnolo.