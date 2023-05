ULTIM’ORA Juventus, entro 30 giorni nuova penalizzazione: il comunicato

L’ultimo comunicato della Corte Federale d’Appello lo conferma: nonostante la revoca della prima penalizzazione, la Juventus ne avrà una nuova a breve.

Continua la travagliata stagione fuori dal campo per la Vecchia Signora, che attende il verdetto di diversi procedimenti giudiziari: tra questi, il primo affrontato finora è quello relativo al caso plusvalenze, che ha portato alle dimissioni dell’intero CdA bianconero, incluso il presidente Andrea Agnelli.

Comunicato Corte Federale d’Appello: nuova penalizzazione alla Juventus entro 30 giorni

Negli scorsi mesi, le indagini avevano portato ad un’iniziale condanna di quindici punti di penalizzazione in campionato. Solo recentemente, grazie al ricorso presentato dai legali del club, la pena era stata sospesa in attesa di un nuovo giudizio. In linea con le scadenze, la Corte Federale d’Appello ha pubblicato un comunicato nel quale ha reso note le motivazioni di tale sentenza.

In esso, però, si riafferma anche la solidità dell’impianto accusatorio in merito all’articolo 4. Pertanto, da quanto emerge dalle 75 pagine con cui il Collegio di Garanzia dello Sport ha motivato il dispositivo di sentenza dello scorso 20 aprile, la Juventus verrà nuovamente penalizzata dalla Corte Federale d’Appello. La sentenza sarà nota entro la fine di questa stagione, più precisamente entro i prossimi 30 giorni.