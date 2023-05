Sheva incorona Tonali: “Un leader del Milan”, poi carica la squadra per l’Euroderby

A poche ore dal ritorno della semifinale di Champions League tra Milan e Inter ai microfoni di Milan Tv parla Andriy Shevchenko. L’ex attaccante rossonero analizza la partita d’andata e le possibili soluzioni che i rossoneri dovrebbero utilizzare per riuscire nella rimonta.

Di seguito quanto riportato dalla redazione:

“Un gol non basta, spero che Leao possa farci recuperare, è un giocatore importantissimo per il Milan. Bisogna fare anche il terzo ma la cosa più importante è non prendere gol.

Farei leva sullo spirito di squadra. Bisogna ricorda però che il Milan la scorsa stagione ha fatto un grandissimo campionato ed è diventato campione d’Italia. Le partite si possono sbagliare ma bisogna entrare con un atteggiamento giusto. Il ritorno è sempre una grande possibilità per rimontare il risultato”.

Il coraggio va interpretato in modo giusto. Lasciare tutto scoperto e andare a rimontare la partita è sbagliato. La partita dura novanta minuti, è importante sbloccarla ma ci dev’essere un piano di gioco e delle interpretazioni giuste per gestire i momenti. Non bisogna avere subito fretta. Il Milan deve fare vedere all’Inter che questa partita si giocherà in modo diverso, con la voglia di lottare”.