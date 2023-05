Spezia-Milan, dubbi a centrocampo per Pioli: le probabili formazioni

Questo pomeriggio alle ore 18.00 il Milan sfiderà lo Spezia al Picco. I rossoneri devono mettersi alle spalle la cocente sconfitta con l’Inter nella semifinale d’andata di Champions League e farsi trovare pronti per la sfida con i liguri, con tre punti preziosissimi in palio.

Secondo l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Stefano Pioli prepara quattro cambi rispetto all’euroderby. La volontà è quella di far rifiatare qualcuno per la sfida di martedì, ma al tempo stesso portare a casa il bottino pieno.

Spezia-Milan, De Ketelaere out

Con molta probabilità saranno dunque quattro i cambi tra i titolari. Calabria e Giroud si siederanno in panchina, mentre Krunic e Bennacer (stagione finita) sono out per infortunio.

A subentrare saranno Kalulu, Pobega, Origi e Rebic, solo panchina per De Ketelaere. Di seguito le probabili formazioni della gara:

SPEZIA (4-3-3): Dragowski; Amian; Ampadu; Wisniewski; Nikolau; Ekdal; Bourabia; Esposito; Verde; Nzola; Gyasi.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Kalulu; Kjaer; Tomori; Theo Hernandez; Tonali; Pobega; Saelemaekers; Brahim Diaz; Origi; Rebic.